James Armstrong & Henry Carpaneto Band

„I’m born to play the blues” sagt James Armstrong, Sohn einer Bluessängerin und eines Jazz-Gitarristen über sich selbst. Als der Gitarrist und Sänger 1995 sein Album „Sleeping With A Stranger“ auf Hightone-Records veröffentlichte, wurde er bereits mit seinem Labelkollegen ROBERT CRAY verglichen und galt als neuer Hoffnungsträger der amerikanischen Bluesszene. Seine Karriere schien jäh beendet, nachdem er und sein Sohn bei einem Überfall lebensgefährlich verletzt wurden. Mit Hilfe von Freunden und Bluesfans aus aller Welt, die für seine medizinische Versorgung Geld spendeten, schaffte Armstrong sein „Comeback“. Auf dem großartigen Album „Dark Night“ verarbeitete er 1998 dieses Trauma. Auch die Filmbranche entdeckte diesen außergewöhnlich talentierten Musiker - einige seiner Songs sind in Kinofilmen zu hören (u.a. „Bank Of Love“ in HEAR NO EVIL und „2 Sides“ in SPEECHLESS). Nun kommt Armstrong nach langer Zeit wieder nach Europa und man darf gespannt sein auf einen reifen souveränen Bluesmusiker, der es versteht jedes Publikum in seinen Bann zu ziehen!