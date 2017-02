× Erweitern James Leg

Höllentanz und brennende Orgelfeuer: John Wesley Myers – so der bürgerliche Name dieses Mannes – wurde in Texas als Sohn eines Priesters geboren und sog im tiefen Süden der USA den Gospel mit der Muttermilch auf; er begann im Alter von nur sechs Jahren mit dem Piano-Spielen und hielt als junger Bursche erste Predigten in der Kirche seines Vaters.

Doch in der Pubertät erlag er den Verlockungen des Rock’n’Roll, spielte fortan in Bands wie THE IMMORTAL LEE COUNTY KILLERS und der CUT IN THE HILL GANG und war eine Hälfte der BLACK DIAMOND HEAVIES (das Duo war vor ein paar Jahren zu Gast in Stuttgart und lieferte ein wahrhaft großartiges Konzert ab). Inzwischen nur noch unter seinem Künstlernamen aktiv (aber bei Auftritten weiterhin wie früher schon von einem Drummer unterstützt) kredenzt er uns auch in dieser Form wieder eine rohe, voranpeitschende und schwer groovende Mixtur aus Gospel, Soul, Blues und Punk, die wohlgemerkt nur mit zwei Orgeln, Schlagzeug, Mundharmonika und seinem räudigen, von Whiskey und Nikotin geschwängerten Gesang auskommt, der einen an SCREAMING JAY HAWKINS, HOWLIN’ WOLF und den frühen TOM WAITS denken läßt.

Seit JON LORD spielt keiner mehr eine derartig dreckige Hammondorgel wie er, seine Songs lodern wie Selbstgebrannter in der Kehle und klingen ungefähr so, als würde DR. JOHN im Rahmen einer Voodoo-Zeremonie auf THE BIRTHDAY PARTY treffen. Und dann seine Live-Performance: Leidenschaftlich, manisch, wie ein Schlangenbeschwörer, wobei das Tier durch ein Fender Rhodes E-Piano ersetzt wird.