Jan Banning - Red Utopia

Große Mumien-Schau und tierische Foto-Safari sorgen 2018 für abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm in den Mannheimer ReissEngelhorn-Museen

2018 kehren die Mumien zurück. Zehn Jahre lang reiste die von den Reiss-EngelhornMuseen konzipierte Mumien-Ausstellung um die Welt. Nach Stationen auf zwei Kontinenten, sieben Ländern und drei Millionen Besuchern kommt sie wieder nach Mannheim. Die Schau „MUMIEN – Geheimnisse des Lebens“ (16.9.2018 – 31.3.2019) präsentiert zahlreiche in Mannheim noch nicht gesehene Funde und überrascht mit neuesten Forschungsergebnissen. Neben der großen Mumien-Schau locken im kommenden Jahr mehrere neue Präsentationen. Spaß für die ganze Familie verspricht die Ausstellung „Einfach tierisch“ (10.5.2018 – 10.3.2019). Sie lädt zu einer Foto-Safari ein, bei der Groß und Klein auf Tuchfühlung mit Dino, Panda & Co. gehen. Fragile Kostbarkeiten aus Frankenthaler Porzellan zeigt die Schau „Von Pulverdampf und Schlachtidyll“ (11.2. – 2.12.2018). Sie erzählt, wie das „weiße Gold“ nach Europa kam. Die beliebte ÄgyptenSchau gewährt mit „Stein(h)art“ (11.11.2018 – 24.2.2019) neue Einblicke ins faszinierende Reich der Pharaonen. Liebhaber der zeitgenössischen Fotografie dürfen sich 2018 gleich auf drei Deutschland-Premieren freuen.

Es war eine Sensation, als im Jahr 2004 zwanzig verschollen geglaubte Mumien in den Depots der Reiss-Engelhorn-Museen wiederentdeckt wurden. Ihre Erforschung war der Beginn eines internationalen und interdisziplinären Forschungsprojekts, dem German-Mummy-Projekt. Die ersten Ergebnisse rund um die Mannheimer Mumien wurden 2007 im Rahmen einer großen Sonderausstellung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Schau stellte anhand von Funden aus verschiedenen Naturräumen und Kulturen Mumifizierung als ein weltumspannendes Phänomen vor. Vom 16. September 2018 bis 31. März 2019 kehren die Mumien nach Mannheim zurück. Ein besonderer Fokus der Sonderausstellung „MUMIEN – Geheimnisse des Lebens“ liegt auf den wissenschaftlichen Methoden ihrer Erforschung. Die Besucher erleben Wissenschaft hautnah. Sie tauchen in Jahrtausende alte Geheimnisse ein und erhalten faszinierende Einblicke in die Welt der Mumien. Einzigartige Objekte und überraschende Erkenntnisse zeigen, dass die Körper außergewöhnliche und bedeutsame Archive darstellen. Über moderne Forschung ist es möglich, ihnen Geschichten von Leben und Leiden der Vergangenheit zu entlocken. www.mumien-mannheim.de

Unterhaltung für die ganze Familie garantiert die Sonderausstellung „Einfach tierisch! Spaß mit Dino, Panda & Co.“. Sie lädt zu einer außergewöhnlichen Foto-Safari ein. Einen Dinosaurier füttern, Tiger und Leoparden streicheln, einen Delfin küssen oder eine Mammutfamilie retten – all das und noch viel mehr erwartet große und kleine Besucher vom 10. Mai 2018 bis 10. März 2019. Sie werden selbst Teil der Szene und vervollständigen große Tierbilder. Auf diese Weise entsteht ein überraschender 3D-Effekt. Der Kreativität der Gäste sind dabei keine Grenzen gesetzt. Neben der Foto-Safari bietet die Ausstellung eindrucksvolle Objekte aus dem Naturreich, wie etwa den Schädel eines T-Rex in Originalgröße, sowie spannende Wissensinfos zu den Tieren.

Die Sonderausstellung „Von Pulverdampf und Schlachtidyll“ entführt ins 18. Jahrhundert, als Porzellan so kostbar war, dass es auch „weißes Gold“ genannt wurde. Von China aus trat es seine Reise nach Europa an und durfte bald an keinem Fürstenhof mehr fehlen. Die ReissEngelhorn-Museen beherbergen einen besonderen Schatz: die weltweit größte und bedeutendste Sammlung an Frankenthaler Porzellan. Im Mittelpunkt der neuen Präsentation erstrahlt mit einem Kaffee- und Teeservice von um 1766 ein Glanzstück der Sammlung. Die 43 Teile sind exzellent erhalten, kunstvoll bemalt und wirken fast wie neu. Reiterkämpfe vor historischer Kulisse, rastende Soldaten in naturnahen Landschaften, Lagerszenen bis hin zu dramatischen Schlachten vermitteln ein idealisiertes Bild vom Kriegsgeschehen. Die Schau ist vom 11. Februar bis 2. Dezember 2018 zu sehen. Sie zeigt, dass Porzellan nicht nur kostbares Schaustück ist, sondern auch Spiegel seiner Zeit. Gemälde, Grafiken und Waffen stellen das Service in seinen historischen Kontext und erklären die dargestellten Motive.

Das Tor zum Reich der Pharaonen stößt die Präsentation „Ägypten – Land der Unsterblichkeit“ auf. Die beliebte Schau wird vom 11. November 2018 bis 24. Februar 2019 durch „Stein(h)art. Gefäße von ewiger Schönheit“ ergänzt. Diese zeugt von der großen handwerklichen Kunstfertigkeit im Alten Ägypten. Im Fokus stehen Steingefäße, die aus besonders wertvollen und in ihrer ästhetischen Qualität herausragenden Materialen gearbeitet sind. Sie entstanden um 3000 v. Chr. und faszinieren bis heute durch ihre zeitlose Ästhetik und ihr modernes Design.

ZEPHYR – Raum für Fotografie der Reiss-Engelhorn-Museen rundet den Reigen mit drei Ausstellungen ab. Diese präsentieren unterschiedliche Positionen zeitgenössischer Fotografie. Bei allen handelt es sich um Deutschland-Premieren. Zwei Jahrzehnte lang hielt Rimaldas Vikšraitis das Leben an kleinen Orten tief in Litauen fest. Seine Aufnahmen erzählen ohne Filter von der Essenz des Lebens, von seiner Härte und den Schmerzen, aber ebenso von unerwarteter und tiefer Freundschaft und Freude. Die Künstlerinnen Sabine Haubitz und Stefanie Zoche fotografierten in Indien märchenhafte Kinos und prächtige Kirchenbauten. Der niederländische Fotograf Jan Banning dokumentiert schließlich die Welt der kommunistischen Parteien anhand ihrer Büros – von Russland, Italien und Portugal bis Nepal.