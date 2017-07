Jan Becker - Wünsch Dir was

an Becker wagt das größte Hypnose Event Deutschlands. HYPNOSE – ALLE ZUSAMMEN – ZUR GLEICHEN ZEIT – LIVE IN DEINER STADT

Jan Becker gibt dir den Impuls deine Wünsche zu erfüllen und neu auf wichtige Dinge zu blicken, die dich in deinem Leben bewegen: Wie finde ich Erfüllung in meiner Arbeit? Wie kann ich meine Ängste besiegen? Wie kann die Liebe wirklich gelingen? Wie kann ich mich selbst erkennen? Wie kann ich Ruhe und Zufriedenheit erleben? Wie lebe ich meine Spiritualität? Wie kann ich meine Selbstheilungskräfte aktivieren?

Wer die Stimme von Jan Becker hört, verändert sich!!! Mehr als 6 Millionen Radiozuhörer erlebten die Hypnose von Jan Becker schon in Bayern, Berlin, Niedersachsen und Hessen.

Hier Erfahrungen nach dem Erlebnis:

N.S.: „Ich glaube eigentlich nicht an sowas und ich habe keine Ahnung wie das geklappt hat, aber ich fühle mich direkt danach viel wacher und erholter“

Sophie Luise: „Guten Morgen, ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen! Ich habe sogar ab und zu im Schlaf die Stimme von Jan Becker noch einmal gehört. Ich fand es angenehm. Ich bin erholt und fühle mich gut!!!“

roc: „Ich hab mitgemacht und muss sagen dass ich seither keine süßen Gelüste mehr habe und auch nicht mehr das Gefühl habe alles in mich reinzustopfen… Eigentlich glaub ich gar nicht an solche Dinge… doch es sind jetzt schon gute zwei Wochen her und ich hab noch nichts süßes gebraucht… Wunderlich..??? nee auch keine Einbildung!!! Es funktioniert wirklich!!“

Petra: „Ich habe mich während der Hypnose richtig gut gefühlt habe Schmerzen in der Schulter durch Verspannungen die waren dann mal kurzzeitig weg. Ein tolles Gefühl so zu entspannen.“

Markus Jemiller: „Hatte mir 10 Kg vorgenommen abzunehmen – jetzt bin ich bei 14 Kg – alles perfekt“

Jetzt kannst auch du Teil der großen Gruppe von Menschen werden, die von der Kunst Jan Becker´s profitieren – live dabei sein, wenn Jan Becker dich mit seiner heilsamen Stimme berührt und in Trance führt.

Wie sieht dein Leben aus, wenn du mentale Stärke besitzt?

Wie fühlt sich dein Leben im gesunden Körper an?

Wie sieht dein Leben aus, wenn du die großen Aufgaben gemeistert hast?

Wie sieht dein Leben aus, wenn du deine Blockaden aufgelöst hast?

Wie sieht dein neues Leben aus, wenn du völlig stressfrei bist?

Wenn du endlich deine Vorhaben in die Tat umsetzt?

Wie soll dein neues Leben aussehen?

Wo Jan Becker auftaucht, fallen die Menschen reihenweise um und fühlen sich danach wie neu geboren. Werde einer dieser vielen Neugeborenen und nutze die Stimme von Jan Becker, um dein Leben zu verändern oder dich einfach besser zu fühlen.

Was wünschst DU dir?