Jan Dalvik ist in der elektronischen Szene seit über 25 Jahren vernetzt und hat mit diversen internationalen Künstlern zusammengearbeitet. Nun hat er erstmals unter seinem eigenen Namen auf Sascha Braemers Label whatiplay seine Debüt-EP „Basar“ veröffentlicht und überzeugt mit analogen Sounddesign, impulsiven groovigen Beats und einer Note eingängigen EtnoKlängen. Also genau die Kombi, die im Kowalski ankommt. Weiß auch unser Bukalemun, der dabei aber immer wieder aufs Neue überrascht und nie auf alten Pfaden herumtrampelt. Mach das Kowalski-Kalendertürchen auf und du wirst sehen was du bekommst.