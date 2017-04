Jan Dolezel

Der aus Tschechien stammende Organist ist Professor für Orgel an der Musikhochschule Würzburg. Seine besondere Programme ziehen die Aufmerksamkeit auch auf unbekannte Komponisten. So erklingen in diesem Konzert u.a. Werke von Heinrich Kaminski.

Die historische Orgel der Marienkirche wurde im Jahre 1903 von den Gebrüder Späth ganz im romantischen Stil erbaut. Sie ist komplett erhalten und wurde vor 20 Jahren restauriert.