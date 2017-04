Jan Douma - Zwischentöne - Finissage

»Zwischentöne«Plastiken, Malerei und Zeichnungen

Freitag, 12. Mai bis Donnerstag, 22. JuniVernissage: Freitag, 12. Mai, 20.00 Uhr

Jan Douma ist Bildhauer und Künstler, er arbeitet und wohnt in Freiburg.

In seiner künstlerischen Praxis beschäftigt sich der gebürtige Niederländer mit Bezügen und Zusammenhängen. Vieles dreht sich um Nähe und Berührung, oder eben um Spannung und Bezugnahme. Zentral sind dreidimensionale Arbeiten, ergänzt von Malerei und Zeichnung.

Die Skulpturen von Jan Douma haben in der Regel ein fache, klare Formen. Manche Arbeiten zeigen eine starke Raumwirkung, wobei weniger das Objekt, sondern der Bezug zum Raum im Mittelpunktsteht. Durch einen behutsamen Umgang mit dem Material – das zum Teil seine Rauheit behält, dann aber auch fein geschliffene Flächen aufweist – wird in einem längeren Prozess die Form herausgeschält. In seiner Malerei gibt es stark strukturbezogene Arbeiten, die einen unmittelbaren Bezug zu den Skulpturen mit ihren strukturierten Flächen aufweisen. Dann aber gibt es auch das freiere Farbspiel. Im gesamten Arbeitsprozess wird versucht, die Offenheit zu bewahren und auch Unfertiges, Zufälliges und Fehlerhaftes zu integrieren.