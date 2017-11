Jan Philipp Zymny - Soloshow

× Erweitern Ralf Nadolny Zymny

Der zweifache Gewinner der Deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam mit seinem neuen Soloprogramm zu Gast bei der Reihe “Burn After Reading”

Bei der Veranstaltungsreihe Burn After Reading gehen Slampoetry und Party eine liebevolle Symbiose ein: der Stuttgarter Poetry Slam lädt mindestens einmal pro Monat Autoren und Autorinnen der Poetry Slam Szene nach Stuttgart ein, wo sie ihre aktuellen Soloprogramm präsentieren – und bei der jeweils anschließenden Party zusammen mit dem Publikum feiern und tanzen.

Am 12. Dezember ist der Wuppertaler Autor, Kabarettist, Stand-Up Comedian Jan Philipp Zymny mit seinem neuen Soloprogramm “Kinder der Weirdness” zu Gast im Keller Klub. Er zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Protagonisten der Poetry Slam-Szene – nicht nur gewann er 2013 und 2015 die Deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam, sondern stand seit 2012 viermal im Finale dieses Wettbewerbs. 2013 und 2016 wurde er mit dem NightWash Talent Award und 2016 mit dem Jurypreis des Prix Pantheon ausgezeichnet.

Nachdem sein erstes Programm (Bärenkatapult!) eine willkürliche Expedition in die Untiefen des Unsinns darstellte, widmet sich Jan Philipp Zymny in seiner neuen abendfüllenden Solo- show mit dem Titel „Kinder der Weirdness“ der Seltsamkeit an sich und denen, die sie leben. Mit dem ihm eigenen absurd surrealen Humor, Energie und Fantasie stellt er all die großen Fragen wie: „Hä?“, „Was…ich…Warum?“ und „Wie sind Sie hier herein gekommen?“ Dabei sprengt er die Grenzen zwischen Theater, Comedy und Poetry Slam-Literatur, indem er die Bereiche nicht nur durchmischt, sondern oft auch noch gleichzeitig präsentiert, um dann selbst zu explodiere