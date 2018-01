Jane Comerford - Filmreif! Hollywood, Pyjamas & andere Tragödien

Jane Comerford, das australische Energiebündel, ist wieder da. Mit neuen Songs und Bühnenprogramm. Absolut FILMREIF und geradezu hinreißend.Filmreif!

Ob tragisch oder komisch, gefährlich oder romantisch, einen Abend lang spannt Jane Comerford den großen Bogen von weltberühmten Hollywoodhits wie „Diamonds are a girl’s best friend“ oder„Moon River“ zu den Helden ihres Kopfkinos. Helden, deren filmreife Geschichten von den großen Momenten vor und jenseits der Leinwand erzählen. Klangvoll zu ihren musikalischen Wurzeln zurückgekehrt, verneigt sie sich vor dem Helden ihrer Kindheit, dem Vater, dessen Gesang und Klavierspiel ihren Werdegang geprägt hat.Mit einzigartiger Stimme, unterhaltsamen Geschichten und vielen neuen Songs schickt sie uns auf eine turbulente Reise in die Phantasie. Etwa zum überraschenden „Jubiläumsrendezvous“ mit dem Ex oder bei „Todsicher“ in die Untiefen von Schönheits-OPs oder als ganz und gar sinnliche Nahaufnahme in „Und wenn Du tanzt“ auf die Tanzfläche. Hollywood, Pyjamas und anderen Tragödien eben ...Nebenbei bemerkt, ihre neuen Songs, die in Zusammenarbeit mit der Autorin Pille Hillebrand entstanden, sind alle deutschsprachig und für die Australierin ein absolutes Novum. Musikalisch inspiriert von großen Vorbildern wie Gershwin und Kreisler, dürfen wir in Filmreif also doppelt gespannt sein auf sie als Komponistin und Textdichterin.