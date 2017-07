Jante Music & Vona Bunt

Dort, wo bloße Worte nicht mehr ausreichen und nur ein verschwommenes Abbild ihrer selbst sind, wo Traum und Wirklichkeit sich vermischen, Gedanken und Gefühle eins werden - dort beginnt Jante.

Nach über 100 Konzerten quer durch ganz Deutschland alleine im abgelaufenen Jahr kommt der Wahl-Leipziger und „Beste Singer/Songwriter Chemnitz 2016“ nun in die Kiste. Im Gepäck hat er Mitmusiker Tim Bergelt (Gitarre, Mandoline, Ukulele) und die Debütplatte „Karten im Wind“, die in Zusammenarbeit mit Produzent Lars Rettkowitz in den KR Studios entstand.

Dabei herausgekommen ist eine extrem interessante Mischung aus dem Gefühl Philipp Poisels, der Vielseitigkeit Ed Sheerans, der Ehrlichkeit Passengers und der Verträumtheit der Mighty Oaks. Eine Mischung, in der Worte nicht nur als Unterstützung zur Musik dienen, sondern eigene Kunstwerke bilden.

Auf das jeder darin finden möge, was ihn berührt und wonach er bislang stets gesucht hat.

VONA BUNT

„Singen und gleichzeitig Geige spielen? Geht das überhaupt??“

Das wird die Sängerin von VONA BUNT oft gefragt. Ende 2014 von Yvi Szoncs und Gabriel Illert in Stuttgart gegründet treffen bei VONA BUNT eingängige Ohrwürmer auf tiefgründige und ehrliche deutsche Texte, die zum Nachdenken, tanzen und träumen anregen. Die 7 Freunde sind flippig, quirlig und ein bisschen anders - und sie wollen das genau so.