Janus - Herbstreise Ensebmle

JANUS sind Tobias „Toby“ Hahn und Dirk „RIG“ Riegert. Seit bald 20 Jahren schon gilt das Duo als Synonym für außergewöhnliche, deutschsprachige Musik. Zwischen allen Stühlen fühlen sich die beiden Querköpfe musikalisch am wohlsten, sie sind keinem Genre zuzuordnen. Ihre Herbstreise führt JANUS nach dem Gastspiel 2015 erneut ins Mannheimer Capitol, wo sie ihre dunklen, schwermütigen Lieder zum Besten geben werden.

Der Doppelgig am Freitag, den 03.11. und am Samstag, den 04.11. wird ein ganz besonderes Ereignis. JANUS spielen an beiden Abenden komplett unterschiedliche Sets in unterschiedlicher Besetzung.

Begleitet von ihrem erstklassigen, sechsköpfigen Ensemble lassen es JANUS bei ihrer Herbstrevue am Freitag so richtig krachen. In alter JANUS-Tradition gibt es auch diesmal kein Vorprogramm zu überstehen. Stattdessen warten zwei Stunden prall gefüllt mit schaurig-schöner Musik auf die Konzertgänger. Neben zahlreichen Bandklassikern wird es auch neue Arrangements und noch nie live gespielte Lieder zu hören geben.

Am Samstagabend zeigen JANUS dann ihr anderes Gesicht. Ein Konzertflügel, Toby, RIG und sonst nichts. JANUS stellen exklusiv ihr neues Album „Ein schwacher Trost“ vor. Im Wohnzimmer von Bülent Ceylan wird aber auch der Humor bei aller Tragik der Kompositionen nicht zu kurz kommen. Macht Euch auf Überraschungen gefasst.

Um das Konzerterlebnis abzurunden, erhält jeder Besucher beim Einlass UMSONST ein vierfarbiges Hochglanz-Programmheft, das speziell für das Konzert aufgelegt wurde.