Kombi-Führung mit der Staatsgalerie Stuttgart mit Anette Ochsenwadel und Ursula Hüge Sie besuchen zunächst die Ausstellung "Oishii! Essen in Japan" und entdecken Aspekte der Gesellschaft und Kultur Japans anhand zahlreicher Holzschnitte. Japanische Farbholzschnitte haben Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts europäische Künstler in ihrer Suche nach neuen Ausdrucksformen beeinflusst. Diesem als Japonismus bezeichneten Phänomen widmet sich der zweite Teil der Führung in der Ausstellung "Ans andere Ende der Welt – Japan und die europäischen Meister der Moderne" in der Staatsgalerie Stuttgart.