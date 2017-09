JASMIN

Freunde Arabischer Kunst und Kultur e.V. in Heidelberg präsentiert:Jasminvon und mit Fadi Al-SabbaghIm Monodrama "Jasmin" läßt der syrische Regisseur und Schauspieler Fadi Al-Sabbagh das Publikum mit seinen Erinnerungen begegnen.

Der Mensch wird mehrmals geboren. Das Schicksal wollte, dass er wiedergeboren wird. Es war eine schwere Geburt: die erste Emigration, das erste Gefühl schwach, besorgt und ängstlich zu sein.Es war hart, die Menschen zu verlassen mit denen er seine Jugend verbracht hatte.Fadi: „Wir handelten, wir lernten, wir lebten nach unseren kulturellen Gebräuchen. Wir träumten mit den geringen Mitteln, die uns zur Verfügung standen. Wir lernten, dass Gemeinschaft Zugehörigkeit bedeutet, die von Sicherheit, Zufriedenheit und Stärke ausgeht. Deswegen gibt es die Erinnerung, die in der Emigration größer wird.Aber ich weiß, dass ich erst am Anfang meines persönlichen Weges stehe.“2015 - das Jahr der Flucht.Er liegt alleine mit seinem Kissen und versucht zu schlafen.Aber die Erinnerungen hindern ihn am Schlaf.Die Erinnerungen kommen langsam aus seinen Kissen zu uns.Schöne Erinnerungen über die Familie und der Geliebten, schlechte Erinnerungen über den Krieg und das Sterben.„Jasmin“ ist ein Teil des gesamten Projekts „Weg sein – Hier sein – Teil sein – Ganz sein“ der Freunde Arabischer Kunst und Kultur e.V. in Heidelberg, das von Innovationsfond Kunst 2017 des Landes Baden-Württemberg gefördert wird.