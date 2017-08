„Eine Prise Selbstironie, etwas Gesellschaftskritik und viel Humor… Hier sammelt Lindmaier die kleinen und großen Dinge, die das Leben lebenswert machen - mit der Musik im Mittelpunkt“. So beschrieb die Südwestpresse die erste EP PFEFFERMINZ des Stuttgarter Singer-Songwriters Jens Lindmaier aka JATUNA. Nun, gut zwei Jahre später und mittlerweile mit Jeff Appiah und Marcin Kicyk zum Trio gewachsen, bringen JATUNA ihr erstes Album mit dem Titel ES REGNETE DIE GANZE NACHT UND BIS ZUM MITTAG DURCH in Eigenproduktion und mit einem feinen Mastering von Ralv Milberg raus. Was es da zu erwarten gibt? Neben aggressiven Männern und sterbenden Hunden erscheinen auch hier die kleinen Hoffnungsschimmer des Alltags in den deutschsprachigen Texten, untermalt von den mal folkigen, mal poppigen, mal jazzigen, aber immer entspannten Klängen der Band.