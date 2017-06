Jay Alexander zählt zu den beliebtesten und charismatischsten Künstlern innerhalb der deutschen Musiklandschaft und sorgt bei seinen Auftritten regelmäßig für Begeisterung. Nun hat sich der Star-Tenor mit seinem neuen Album „Schön ist die Welt“ einen langgehegten Traum erfüllt. Begleitet vom Orchester der Kulturen widmet er sich darauf der ganz besonderen Musik- und Filmperiode der 30 er bis 50 er Jahre. Es ist eine außergewöhnliche Sammlung bekannter Operetten- und Filmmelodien dieser Ära, die den Sänger bereits in jungen Jahren begeisterten und die er am 05.07. 2017 auch in die Stadthalle Museum nach Hechingen bringt.

Es sind für ihn unvergessliche Momente, als er in Kindertagen sonntagnachmittags mit der ganzen Familie auf der heimischen Couch saß und die großen Filmstars bewunderte. „Doch nicht nur als Kind, sondern auch später als Heranwachsenden haben mich diese Produktionen fasziniert: Die Romantik, die manchmal ins kitschige überschlägt, und dann eben vor allem die Musik! Die sanften Kantilenen, die eingängigen Melodien, ja und natürlich die Instrumentierung und die Arrangements – diese „Zutaten“ vermittelten und geben mir ein Gefühl von Wärme“ , so der Ausnahme – Tenor.

Erleben Sie Jay Alexander der selbst durch das Programm führen wird, und das Orchester der Kulturen live und in wunderschöner Atmosphäre – ein begeisterndes Erlebnis.