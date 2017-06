Jazz beim Stadtfest Tübingen

In toller Atmosphäre unter Bäumen mit einem guten Glas Wein entspannt Musik genießen: Beim Stadtfest präsentieren das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen und der Jazzclub Tübingen auf einer stimmungsvollen Bühne beim Affenfelsen eine abwechslungsreiche und groovende Mischung aus Jazz und Blues, Jung und Alt, Nah und Fern sowie kulinarischen und musikalischen Leckerbissen. Das Programm mit Bands aus dem Jazzclub Tübingen, „Kultur im Latour“ und aus Tübinger Schulen ist ein spannender Querschnitt durch die vielfältige Tübinger Jazzszene. Das Programm findet am Fr. 7.7. ab 18:00 Uhr und am Samstag, 8.7. ab 15:00 Uhr statt. Als Samstagabend Highlight mit dabei sind die Tübingen Jazzclub Allstars und die Louisiana Funky Butts.