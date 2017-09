"Jazz & Einkauf" mit verkaufsoffenem Sonntag

Seit mehr als 21 Jahren präsentiert die Heilbronn Marketing GmbH am zweiten Oktoberwochenende in der Heilbronner Innenstadt ein hochkarätiges Musikprogramm. Auf vier Bühnen gibt es Pop, Jazz und Loungemusik. Auf dem Marktplatz stimmen lokale Gastronomen mit kulinarischen Köstlichkeiten bereits ab 12 Uhr auf diesen genussreichen Sonntag ein. Ab 13 Uhr überzeugt dann auf der Marktplatzbühne Albie Donnelly’s Supercharge mit britischem "Rhythm and Blues", und einem Saxophonspiel, dass Soulpower pur liefert. Auf der Sparkassenbühne auf dem Kiliansplatz zieht Tom Gaebel and his Orchestra das Publikum in seinen Bann. Deutschlands Big-Band-Entertainer-Nr-1 setzt mit seinem neuen Programm "Licence To Swing" großen Film-Songs ein Denkmal. Bei der Bühne am Wollhaus wird niemand still stehen bleiben können, wenn Tropical Beat Rhythmen aus Afrika zum Besten gibt. Mit Hits von Aretha Franklin, Billy Preston, Stevie Wonder, Prince, und vielen mehr begeistern