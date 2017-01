Jazz-Frühschoppen mit der Hö-Gy Big Band

Die Hö-Gy Big Band zählt in Nürtingen und Umgebung zu den wichtigsten schulischen Formationen des Jazz. Hier finden fortgeschrittene und engagierte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich der ganzen Bandbreite des Big Band Jazz vom Swing bis zum Jazz-Rock zu widmen. An diesem Sonntag geht die Musik einen Dialog mit guter schwäbischer Gastlichkeit ein und lädt zum Jazz-Frühschoppen in das Gasthaus zum Hirsch nach Neckarhausen.