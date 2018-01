Jazz im Haus

In Kooperation mit der JazzTime veranstaltet das kulturnetzwerk im monatlichen Wechsel Sessions für alle Musiker, die Spaß an Jazz haben und mitspielen möchten. Die Session wird von dem Schlagzeuger Sven Reisch organisiert. Immer wieder dabei sind Profis wie James Simpson, Philipp Konowski (Gitarre) und andere. Für alle Musiker und Nicht–Musiker die Spaß am Jazz haben.