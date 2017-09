Jazz it – From Martin Luther to Martin Luther King

Martin Luther King hat wie kein zweiter Luthers Gedanken in seinem Leben und in seinem Kampf um Gerechtigkeit in den USA in seiner legendären Rede "I have a dream ...“ deutlich gemacht.

Für Martin Luther war Musik ein wesentlicher Bestandteil von Erziehung und Ausbildung. Es gibt viele Kompositionen von ihm, ebenso hat er auch Texte vertont. Zitat: "Es fließt mir das Herz über vor Dankbarkeit gegen die Musik, die mich so oft erquickt und aus großen Nöten errettet hat." Die Schlagzeugerin Mareike Wiening aus Herzogenaurach lebt seit fünf Jahren in New York und ist in den Jazz-Clubs der Metropole gut bekannt. Passend zum Reformationsjahr 2017 präsentiert sie uns ihr spannendes Projekt, das den Einfluss Martin Luthers auf Martin Luther King aufzeigt und die Parallelitäten der beiden deutlich macht. Sie greift Texte und Melodien von Martin Luther auf und vertont die Gedanken Martin Luther Kings. Das Resultat sind jazzbeeinflusste Kompositionen mit viel Freiraum für Improvisation.

Die Band aus Harmonieinstrument, Bass, Schlagzeug und Gesang, setzt sich zusammen aus Musikern der "MetropolMusik Nürnberg e. V.“, deren Ziel es ist, kreative Ideen zu verwirklichen.

Musiker:

Mareike Wiening, Schlagzeug

Alex Bayer, Bass

Florian Müller, Gitarre

Markus Harm, Saxofon

Yara Linss, Gesang