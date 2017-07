Jazz & Latin Night mit Claudia Carbo

Ein besonderer Abend, um von New Orleans, und von Kuba der Vierziger Jahre zu träumen: Claudia Carbo kommt wieder ins Theaterhaus, um mit bekannten Swing-Titeln des American Song Book und nostalgischen Latin Songs Jahre zu begeistern. Die Latin-Jazz-Diva mit peruanischen Wurzeln singt das komplette Spektrum des Latin Jazz. Ihre Improvisationskunst, ihre wandlungsfähige Stimme und ihre Authentizität machen sie seit Jahren zur gefragten Künstlerin. Mit beeindruckender Leichtigkeit wechselt sie von einem Genre zum nächsten, vom Bolero zur Dramatik des Tango bis zur schwingenden Leichtigkeit des Bossa Nova oder der unverkennbare Swing der Vierziger Jahre, drückt jedem Song ihren ganz eigenen Stempel auf. Sie formt die Silben bewusst, sie lässt die Stimme fließen, anschwellen und verebben, dabei moduliert sie die Töne und improvisiert melodiös. Claudia Carbo erzählt in ihren Liedern alltägliche Geschichten. Dabei wandelt sie ihre Stimme, passt sie den Titeln an und verleiht so jedem Song einen jeweils speziellen Charakter.

Begleitet wird sie vom versierten Jazzer und Gitarrist Felix Heydemann. Er studierte in Amsterdam und Köln und studierte in New York Unterricht bei Jazz-Koryphäen wie Pat Martino, Randy Johnston und John Abercrombie. Mit Claudia Carbo absolviert er seit vielen Jahren diverse Tourneen und zahlreiche Konzerte im In- und Ausland.

Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Jazz- und Latin-Abend!