Jazz & More

Diese Besetzung, zusammengestellt aus Musikern, die sich aus verschiedensten Konstellationen seit vielen Jahren kennen und schätzen, musiziert bewusst ohne Schlagzeug und führt so die Ausnahmestimme von Darius Merstein-MacLeod hautnah an das Publikum heran, Gänsehaut-Effekt garantiert. Darius Merstein ist dem Publikum im Raum Heilbronn noch bekannt aus der Besetzung „All That Jazz“, welche mehrfach auf den Gaffenberg-Kulturtagen das Publikum begeisterte. Er arbeitet seit 28 Jahren als Sänger auf den Bühnen Europas und gilt als Ausnahmetalent, das sein Können im Bereich Jazz, Gospel, Rock, Soul, Funk, Musical, Operette und Oper unter Beweis stellen kann. Hauptrollen führten ihn u.a. an das Theater an der Wien, das Tiroler Landestheater, die Oper Bonn, das Saarländisches Staatstheater, das Opernhaus Halle und in den Friedrichstadtpalast Berlin. Die kammermusikalische Besetzung „JustInTime“ will sich nicht in Stilgrenzen einengen, auf dem Programm stehen Balladen, auch Swing-Standards, aber genauso populäre Kompositionen, die durch Interpreten wie Ray Charles, Steve Wonder oder Billy Joel bekannt sind. Das Programm entstand spontan aus einem konspirativen Treffen von Darius Merstein und Jürgen Dollmann, zwischen Kaffee, Flügel und Erinnerungen einer 25-jährigen Freundschaft.