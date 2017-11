Jazz Tannenbaum - Ewood brothers

Gewohnt gekonnt, dabei unaufdringlich unterhalten die in der Region wohlbekannten "graumelierten Gentlemen" aus Öhringen und dem Heilbronner Raum das Publikum mit heißem Jazz von Swing bis Samba und ein paar ausgewählten Dixieland-Nummern.

Ewood-Brothers: das sind Hans Pollmächer (g), Rick von Bracken (sax), Ewald Schumacher (b), Gerd Göpfarth (dr) und Klaus Gaa (tp).

Die Jazzband Ewood-Brothers ist in Öhringen beheimatet. Die graumelierten Gentlemen sind im Land keine Unbekannten und weit über die Grenzen Hohenlohes hinaus bekannt.

Im Jahr 2010 entstand die Idee zu dieser ungewöhnlichen Kombination aus würdigen alten Weihnachtsliedern, lateinamerikanischen Rhythmen mit jazzigem Harmoniegerüst und Swing - im Dezember 2011 war ihre Doppel-CD „Jazz Tannenbaum“ Bestseller bei Bertelsmann-Club.

Die alten Zeugnisse des christlichen Glaubens erstrahlen nun locker und entspannt in neuartigem Glanz: "Lasst uns froh und munter sein" - wie bereits in der letzten Vorweihnachtszeit verjazzen die Ewood-Brothers Weihnachtslieder in außergewöhnlichen Arrangements wieder in bewährter Zusammenarbeit mit Dekan i.R. Joachim Stier.

Reservierung erwünscht: 07941-960045