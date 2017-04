Jazz um 11 mit Fauzia Maria Beg

Unter dem Motto "You must believe in spring " bringt Fauzia zusammen mit der Stuttgart Connection- Martin Trostel, p; Felix Schrack, dr; Sebastian Schuster, b; gute Laune in die Factory. Singing...swinging and springing!

Songs über die Sonne...Frühling... April... Samba...Sommer...Rainbow...Rosen ...pure Natur....und über die Hoffnung ...von den wunderbarsten Komponisten des Great American Songbook.

Wir freuen uns auf unseren Haus und Hof Bassisten Sebastian Schuster, der zum ersten Mal bei uns als grandioser Sieger des Landes Jazz Preises 2017 spielen wird!