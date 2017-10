Zum 25. Mal findet die Jazz- und Modern Dance-Show der Hohenloher Sportjugend in der Kultura statt. "Vorhang auf" heißt es am Samstag 04. November 2017 um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr).

Jugend- und Erwachsenen Gruppen aus dem Hohenlohekreis zeigen Ihre Jahres-Choreographien aus dem Bereich Jazz, Modern- und Showdance. Die Zuschauer dürfen sich wieder einmal auf eine bunte Palette aus der Welt des Tanzes freuen.

Der Vorverkauf startet am 21. Oktober 2017. Karten gibt es bei Tabak Brückbauer in Künzelsau oder bei Modewelt Rossmann in Öhringen.