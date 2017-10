JazzBeanzz "love Paris"

Eiffelturm, Seine und Savoir vivre ... Baguette, fromage und guter Rotwein ... Josephine Baker, Edith Piaf, Barbara ... ah oui, eintauchen möchte man sofort in das französische, inspririerende, flirrende Lebensgefühl. Einen musikalischen Bogen von bekannten Chansons bis zu französischem Swing spannen die JazzBeanzz und präsentieren eine hommage an Paris, an Frankreich und die Liebe