Jazzbrunch

Mit Vladimir Goloukhov haben wir einen der berühmtesten Vibraphonisten Russlands zu Gast.

Das Duo mit Patrick Bebelaar entstand bei einer CD-Produktion für das Moskauer ArtBeat-Studio. »High In The Clouds« lässt sich einordnen zwischen Jazz und Fusion – emotionale Musik, spannende Klangräume zwischen düsteren Tiefen und der Höhe leuchtend flimmernder Cirrus-Wolken. In den Stücken berühren sich musikalische Reflektionen über Schwarzwald, Moskau, Liebesschmerz und in »I See Myself In Your Eyes« Ton ge-wordene Beziehungsreflektion.

Umrahmt wird dieses Konzert vom Kirchentellinsfurter Buffet – liebevoll zusammengestellt von den Aktivistinnen des Arbeitskreises Kultur im Schloss. Auch hier findet sich Internationales neben Bodenständigem und feuriges Chili kontrastiert die luftig-leichte Süße der Desserts.

Vladimir Goloukhov, Vibraphon

Patrick Bebelaar, Piano