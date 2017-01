Mit Ihrem Programm „Jazzbuffet“ servieren die beiden Künstlerinnen ein buntes musikalisches Menü gewürzt mit frischen und zum Teil frechen deutschen Texten, über Laster, Lust und Leidenschaft, in denen sich z. B. das Girl von Ipanema am Ende als Konditoreifachverkäuferin entpuppt oder die umwerfend erotische Wirkung von Creme Bruleé thematisiert wird. Dabei gelingt es der Sängerin jedes der Stücke mit ihrer klaren, samtigen und doch kräftigen Stimme auch schauspielerisch gekonnt in Szene zu setzen. Gewürzt mit gekonnten und gefühlvoll gestalteten Soli, der Saxophonistin Regina Büchner wird schließlich jeder der Titel zum Leckerbissen. Die Rhythmusgruppe der Band bilden Gregor Kissling am Piano, Rainer Frank am Kontrabass und Daniel Messina am Schlagzeug. Ihr lebendiges Zusammenspiel erzeugt eine erdige und solide Grundlage für Sängerin und Solistin, welche das musikalische Menü exzellent abrundet.

www.sabine-petrich.de

www.reginabuechner.de