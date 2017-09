Jazzclub Jamsession

Neben den Konzerten und Sessions im Club Voltaire ist der Jazzclub Tübingen einmal im Monat zu Gast in den Goldenen Zeiten. Heute abend mit der Reihe 'meet the students', in der der Club Bands aus Jazzstudiengängen der Musikhochschulen präsentiert. Im ersten Teil des Abends stellt sich die Band mit ihrem Programm vor, danach wird gejammt.

Jakob Manz, unter anderem mehrfacher 1. Preisträger bei „Jugend jazzt“, ist seit Oktober 2016 Jungstudent für Jazz Saxophon an der Musikhochschule Stuttgart und zum ersten Mal mit einem eigenen Projekt in Tübingen zu Gast. Der Sound der jungen Musiker ist geprägt von modernem Soul und Funk, angereichert mit Latin Elementen. Zu hören sind sowohl Titel von Musikern wie David Sanborn oder Marcus Miller als auch Eigenkompositionen. Eine von Jazzgrößen inspirierte, aber zugleich eigen interpretierte Musik.

Das 'Jakob Manz Project' verspricht einen energiegeladenen und groovigen Abend, bei dem aber auch an ruhiges Quellwasser erinnernde Momente nicht fehlen werden.

Jakob Manz, as

Hannes Stollsteimer, p

Frieder Klein, b

Paul Albrecht, dr