Jazzfrühling

Geboren und aufgewachsen in Kanada ist der sympathische Jazztrompeter und Komponist Mike Field bekannt für seine helle, fröhliche, kraftvolle Musik. Seine Melodien sind dynamisch und aufregend, sein Trompetenspiel elegant und mitreißend, die Arrangements originell und perfekt gespielt. Sein letztes CD-Album „Attic Jump“ erreichte den ersten Platz der kanadischen Jazz Charts 2016 und wurde für einen Toronto Independent Music Award nominiert. Zuvor feierte er bereits Erfolge mit den Alben 'Rush Mode' (zwei internationale Musik-Awards) und 'Ashes' . Seine Touren führten ihn bereits nach Neuseeland, Australien, Nord Amerika, in die Antarktis. Nun kommt er nach Reutlingen, begleitet von jungen hervorragenden Jazzmusikern. aus dem Rhein-Main Gebiet.

Field schreibt seine Musik sowohl wenn er auf Reisen ist, als auch wenn er in Toronto den bequemen städtischen Lebensstil genießt. Alle Ecken der Welt zu bereisen und das Erlernen von Sprachen auf Reisen sind immer ein Teil von ihm gewesen. Deshalb reflektieren seine Stücke oft Begegnungen und verschiedene Kulturen, wie 'Missing in Paris, Streets of Santa Monica, Latin-flavoured tune, Five Days in Hermosa, High Altitude, Train Station Frustration….'

So oder so… nach jedem Konzert mit Mike Field sprechen die Besucher noch lange über den charismatischen Virtuosen aus Kanada!

Besetzung:

Mike Field Trompete Gitarre, Gesang

Gesa Marie Schulze Tenorsaxofon

Jan Felix May Piano

Simon Schallwig Bass

Julian Camargo Schlagzeug