Jazzfrühschoppen mit den „Flat Foot Stompers“

Peter Bühr und seine Flat Foot Stompers kennen sich im “Great American Songbook” aus wie in ihrer eigenen Westentasche. Das Besondere daran: Sie spielen die Jazz-Standards im originalen Sound.

Daneben hat die Band jede Menge Musik aus den großen Hollywood- und Broadway-Klassikern im Repertoire. Mit großer Geste und viel Herz interpretieren sie Stücke wie Irving Berlins 1929 komponierten Titelsong zum Filmklassiker „Puttin´ On The Ritz“ mit Fred Astaire, oder Cole Porters „Anything Goes“ aus der gleichnamigen Musical Comedy. In unnachahmlicher Weise würzt Peter Bühr all diese musikalischen Leckerbissen mit launigen Ansagen und vergnüglichen Anekdoten aus dem goldenen Zeitalter des Jazz – ein Muss für alle Jazz- und Swing-Fans.