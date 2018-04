Jazzfrühschoppen - Early Jazz am Sonntagmorgen

× Erweitern Patrick Siben und sein Saloniker String and Swing Orchestra Patrick Siben und sein Saloniker String and Swing Orchestra

Bei gutem Wetter im Rosengarten, bei Regen und Sturm im Jugendstilsaal - auf jeden Fall mit viel Groove, Weißwürschtle, Brezeln und Weißbier.

George Gershwin, Jelly Roll Morton, King Oliver und viele mehr: Early Jazz der Roaring Twenties am Sonntagmorgen im Villengarten. Patrick Siben und sein SALONIKER STRING AND SWING ORCHESTRA haben Ragtime, Blues und Swing aus der Feder der Urgesteine des American Jazz im Gepäck! Genießen Sie einen schwungvollen, pfiffigen Sonntag in wunderschönem Jugendstilambiente.

Parken: Rudi-Gehring-Str. 1, 71540 Murrhardt / Der Fußweg vom Parkplatz ist beschildert und beträgt 5-7 min.