Die reizvolle Bläservariante mit Posaune und Flügelhorn bzw. Trompete garantiert coolen Sound, den Kontrabass und Schlagzeug zum Kochen bringen und dem die Gitarre die Farbe verleiht

Die Band „Jazzin’ The Night“ spielt Swing im Quintett mit Gerhardt Mornhinweg (Trompete/Flügelhorn), Uli Röser (Posaune), Armin Fischer (Schlagzeug), Andreas Streit (Bass) und Jörn Baehr (Gitarre). Immer wieder arbeiten die Musiker seit Jahren in unterschiedlichen Projekten zusammen. Jetzt hat man gemeinsam eine Band am Start, in der die Arrangements swingender Jazztitel, die sich bei den Musikern im Keller stauen, ihre Verwirklichung finden. Vor allem Jazztitel der legendären LP „Sounds of Synanon“ (1961) von Joe Pass und Arnold Ross finden ihren Schwerpunkt im Programm der Band.