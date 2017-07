Jazzküche Kuhn: Kuhn meets Lee, Kuruc and Gustke

Am heutigen Abend hat Saxophonist Sandi Kuhn für seine Jazzküche ein Staraufgebot an Chefköchen zusammengetrommelt. Mit Landesjazzpreisträgerin Gee Hye Lee am Piano, dem Mannheimer Jazzprofessor Frank Kuruc an der Gitarre und dem Schlagzeuger Marcel Gustke (u.a. SWR Bigband, Voice of Germany) wird er ein exquisites swingend-groovendes Programm auf den akustischen Teller zaubern. Feinschmecker aufgepasst!!!

Alexander Sandi Kuhn - Saxophon

Gee Hye Lee - Piano

Frank Kuruc - Guitar

T.B.A. - Bass

Marcel Gustke - Drums