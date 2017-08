Jazzküche Kuhn

Am heutigen Abend freut sich Sandi Kuhn ganz besonders darauf, den Mannheimer Pianisten Volker Engelberth (Landesjazzpreistr ä ger Baden-W ü rttemberg 2016) als Gast in der Kiste begrüßen zu d ü rfen. Beide haben sich vor einigen Jahren als Stipendiaten der Kunststiftung Baden-W ü rttemberg kennengelernt. Aus dieser Verbindung hat sich ü ber die Jahre eine sehr fruchtbare musikalische Zusammenarbeit entwickelt und auch abseits der B ü hne pflegen die zwei Musiker eine enge Freundschaft. Gemeinsam mit einer wunderbaren Rhythmusgruppe wird das Quartett einige neue Kompositionen sowie ausgew ä hlte Lieblingsstandards pr ä sentieren. Eine absoluter Pflichttermin f ü r Jazzfans in Stuttgart!!

Alexander ‚ Sandi ‘ Kuhn - Saxophon

Volker Engelberth - Piano

Arne Huber - Kontrabass

Axel Pape - Drums