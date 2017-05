Jazzküche Kuhn

In der SOKO Kuhn versammelt Saxophonist Sandi Kuhn erstklassige Jazzmusiker von internationalem Format um einige heiße Fälle der Jazzgeschichte neu aufzurollen.

Am Klavier ist mit Thilo Wagner dieses Mal einer der renommiertesten deutschen Swingpianisten mit von der Partie (u.a. Emil Magelsdorff, Scott Hamilton).

Ergänzt wird das Quartett durch den Stuttgarter Bassisten Jens Loh und den Kölner Schlagzeuger Silvio Morger.

It don't mean a thing, if it ain't got that swing. Man darf gespannt sein!

Alexander „Sandi“ Kuhn - Saxophon

Thilo Wagner - Piano

Jens Loh - Bass

Silvio Morger - Schlagzeug