JazzLokal – Doppelkonzert

Fabian Meyer Trio

Fabian Meyer Piano/Komposition

Sebastian Schuster Bass

Felix Schrack Drums

Das Trio um den Pianisten Fabian Meyer (Absolvent der Musikhochschulen Stuttgart und Stockholm) mit Sebastian Schuster am Kontrabass (Absolvent der Musikhochschulen Stuttgart und Kapstadt), sowie dem Schlagzeuger Felix Schrack (Absolvent der Musikhochschulen Stuttgart, Würzburg und Krakau) bewegt sich ganz am Puls der Zeit. Die Grundlage für abenteuerlustige Improvisationen bilden die Kompositionen des Pianisten. Häufig lyrisch-nachdenklichen Charakters, manchmal aber auch energiegeladen werden sie speziell für dieses Trio geschaffen. Auf ständiger Suche nach neuen harmonischen und rhythmischen Strukturen entsteht ein eigenständiger, sehr klarer Bandsound. Dabei treffen magisch-schillernde Akkorde auf vertrackte Rhythmen, klassische Elemente auf Jazztradition.Bassist Sebastian Schuster ist der aktuelle Landesjazz-Preisträger der Jahres 2017.

Jochen Feucht Trio

Jochen Feucht Sopransax, Bassetthorn, Flöte

Dizzy Krisch Vibraphon

Günter Weiss Gitarre

Schon bei Jochen Feuchts Debut-CD "Warm Jazz" von 1994 sprach die Presse von einem "rückhaltlosen Bekenntnis zur schönen Melodie" und später an anderer Stelle: "Jochen Feucht's Spiel ist von warmer, nie monoton werdender oder sonst wie schwächelnder Kammermusikalität, ein Spiel, das zumindest hier Härte vermeidet, nichts überzieht, durchaus an die grossen Zeiten erinnert und so fast schon so etwas wie eine gewisse Geborgenheit erzeugt." Mit dem Tübinger Vibraphonisten Dizzy Krisch und dem Gitarristen Günter Weiss hat Feucht, kongeniale Begleiter für seine Musik gefunden. Zusammen erschaffen sie in dieser ungewöhnlichen Besetzung filigrane Kammerjazz-Gebilde von ausgemachter Ästhetik und unaufdringlicher Virtuosität.