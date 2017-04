× Erweitern Jazzopen Stuttgart

Stars der internationalen Jazz-, Blues-, Soul- und Pop-Szene verwandeln die Landeshauptstadt Mitte Juli zum 24. Mal in einen Hotspot für alle Musikfans. Auf der Open-Air-Bühnen auf dem Schlossplatz kann man sich in diesem Jahr auf Stars wie Norah Jones & Jamie Cullum, Tom Jones, Quincy Jones, Jan Delay sowie Buddy Guy, Steve Winwood & Beth Hart freuen. Neu ist in diesem Jahr die zweite Open-Air-Spielstätte im Innenhof des Alten Schlosses.