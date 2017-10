Jazzophonics feat. Ingolf Burkhardt

Jazz hat in Sindringen Tradition. Seit Jahren gastiert im November die Big Band Jazzophonics bei uns. Mit dabei waren hochkarätige Gastmusiker wie z.B. Ack van Rooyen, Klaus Graf, Sebastian Studnitzky u.a.

Auch dieses Jahr bringen sie mit Ingolf Burkhardt einen Hochkaräter nach Sindringen.1963 in Baden-Württemberg, Süddeutschland, geboren, sammelte der neunjährige Ingolf seine ersten musikalischen Erfahrungen in der heimischen Blaskapelle. Vier Jahre später tauchte er in eine vollkommen neue Welt ein, als er durch seinen Musiklehrer an der Mittelschule den Blues entdeckte. Seinen ersten professionellen Aufritt mit einem Tanzorchester legte Ingolf mit 16 Jahren hin, bevor er 1982 begann, mit der bekannten und mehrfach ausgezeichneten SBF Big Band (Stadt Bad Friedrichshall) zu spielen. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Als Ingolf 1987 mit dem Bujazzo, dem offiziellen deutschen Jungendjazzorchester, den legendären Trompeter Bobby Shew traf, war dies nicht nur der Beginn einer Freundschaft sondern auch einer erfolgreichen musikalischen Zusammenarbeit. Ermutigt von Shew begann Ingolf schließlich ebenfalls zu unterrichten und hatte von 2001 bis 2008 eine Professur an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg inne.

Seit 1990 ist Ingolf nun festes Mitglied der NDR Big Band, mit der er u.a. neben Jazzgrößen wie Quincy Jones, Al Jarreau, Lionel Hampton, Abdullah Ibrahim, Jimmy Smith, Wayne Shorter, Bobby McFerrin und Quincy Jones auf der Bühne stand.

Die Palette der Jazzophonics reicht vom klassischen Swing, über Bossa, Samba und Ballade bis zum rockigen Fusionstil. Im Vordergrund steht immer der unverwechselbare Bigband-Sound.