Jazzstadt Stuttgart – Jugendklub:

Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend „ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind. Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehenWer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Heute: Mann/Obleser/Kaltenbach

Einen Trio-Gig in der Kiste mit neuen, superkomplizierten Eigenkompositionen und einigen ausgewählten Jazz-Standards, fünf Viertel, ein bisschen Swing und ein paar Outro-Vamps?"Das können wir auch“, sind sich die drei Herren sicher, welche Ihnen an diesem Abend den Sound des Jazz kredenzen werden. Es freuen sich auf Stuttgart, die Kiste, den Brunnenwirt und ein vorerst einmaliges Konzert in dieser Besetzung.

Jojo Mann - Gitarre

Jakob Obleser - Kontrabass

Jonas Kaltenbach - Schlagzeug

http://www.facebook.com/jonaskaltenbachquintett

http://www.jazzstadtstuttgart.de