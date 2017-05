Jazzstadt Stuttgart – Jugendklub

Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend“ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind .Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen

Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Nachdem sich Anfang 2016 die Musikhochschulen Stuttgart und Mannheim in einem gemeinsamen Bigband-Projekt begegneten, möchten die Studenten nun diese inspirierende Verbindung in kleinerer Besetzung weiterführen.

Das Programm des entstandenen Projekts beinhaltet größten Teils Eigenkompositionen der jungen Musiker, sowie manch anderes, neues Jazz-Standard-Arrangement.

Musikalischer Teamgeist sowie ständiger Austausch verschiedener Spielphilosophie verhelfen der Band zu einem energiegeladenen, ideenreichen Zusammenspiel.

Jojo Mann - Guitar

Clara Vetter - Piano

Mario Angelov - Bass

Lucas Klein - Drums