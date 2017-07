Jazzstadt Stuttgart – Jugendklub

Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend“ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind. Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Heute: Martin Sörös & his out of towners

Jazz from the 60´s

Aus den Städten Köln, München und Tübingen hat der Stuttgarter Pianist Martin Sörös drei Musiker zusammengetrommelt, die es wirkich in sich haben.

Zielsetzung: eine Party auf die unglaubliche gute Musik der 60er Jahre mit euch zu feiern!

Vorbilder: Miles Davis, Wayne Shorter Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Mccoy Tyner u.a.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Julian Hesse -Trompete/Flügelhorn

Martin Sörös - Piano

Axel Kühn - Kontrabass

Dominik Raab - Schlagzeug