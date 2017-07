Jazzstadt Stuttgart – Jugendklub

Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend „ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind .Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen

Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Heute: Klaus Löhr

Das Claus Löhr Quartett bekommt mit dem Gast Sebastian Stahl eine neue und einzigartige Farbe und ermöglicht den vielseitigen Kompositionen des Ensembles ein sensationelles Klangspektrum. Mit Jan Mikio Kappes am Kontrabass und Markus Zink am Schlagzeug tritt der stuttgarter Jazztrompeter Claus Löhr mit allseits bekanntem Beat-Bollwerk an den Start und wird mit neuen und verfeinerten Kompositionen aufwarten. Löhr bringt seine neusten Einflüsse aus New Orleans, NY und Mannheim mit in das schwäbische Szenelokal Kiste!

Claus Löhr - Trompete

Sebastian Stahl - Vibraphon

Jan Mikio Kappes - Kontrabass

Markus Zink - Schlagzeug