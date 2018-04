JBG3 - Kollegah & Farid Bang

Kollegah & Farid Bang | JBG3 Tour 2018 I Eventpalast KirchheimNachdem alle Shows der beiden in der Region SoldOut Status erreicht haben bringen wir Euch den zur Zeit angesagtesten Act der Rap-Szene live in den Eventpalast nach Kirchheim/TeckAm 10.05.2018 werden Kollegah und Farid Bang ihre offizielle JBG3-Clubshow abliefern und die Region in Ausnahmezustand versetzen! Supportet werden die beiden von TOLGVN , DJ Arow & DJ Carl BangzNie hat es zuvor eine solch riesige Party gegeben! Das erfolgreichste Rap-Duo wird euch die Songs aus dem aktuellen Album, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz sofort auf die Platz 1 schoss bieten!Erlebt eine unvergessliche Show mit Kollegah & Farid Bang die zu ihrer ausverkauften Konzert-Tour in den Eventpalast Kichheim kommen!