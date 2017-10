Als Gott sieht, dass man ihn auf der Erde nicht mehr schätz, beschließt er, die Menschen durch den Tod wieder an seine Macht zu erinnern. Er trägt dem Tod auf, zu Jedermanns Haus zu gehen und ihn vor das göttliche Gericht zu rufen. Eines Tages befiehlt Jedermann dem Hausvogt, ihm einen Geldsack zu bringen, damit er das Grundstück, das er kaufen will, bezahlen kann. Er will dort für seine Geliebte einen Lustgarten anlegen. Auf dem Weg begegnet er einem armen Nachbarn, der ihn um Geld bittet. Jedermann gibt ihm einen Schilling. Als der Nachbar an seinen christlichen Glauben appelliert und mehr Geld will, schickt Jedermann ihn fort. Kurz darauf trifft er auf einen Schuldner, der ihn bittet, seinen Schuldbrief zu zerreißen. Doch Jedermann verweigert dies und lässt ihn einsperren. Er kennt kein Erbarmen, doch weil die Frau des Schuldners so sehr weint, verspricht er, ihr und ihren Kindern Unterhalt und Verköstigung zu zahlen. Jedermann ist die Lust vergangen, das Grundstück zu besichtigen. Da trifft er seine Mutter, die ihm sein Verhalten zu Gott vorhält. Kaum hat ihn seine Mutter verlassen, kommt ihm seine Geliebt entgegen, um ihn zu dem für ihn vorbereiteten Fest abzuholen. Auf dem Fest fühlt sich Jedermann aber schwach und krank und hat seltsame Erscheinungen. Keiner kann das Glockenläuten hören, das Jedermann hört. Als er plötzlich sagt, er höre jemanden seinen Namen rufen, denken sie, dass er Fieber habe. Doch als sich Jedermann umsieht, steht ein ihm unbekannter Mann hinter ihm, der sich als Tod zu erkennen gibt.