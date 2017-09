Jenaer Philharmoniker

Die größte Kultureinrichtung der Stadt Jena und zugleich Thüringens größtes Konzertorchester wurde 1934 gegründet und hat durch nationale und internationale Gastspiele an Bedeutung gewonnen. In thematisch gestalteten Konzert¬reihen hat die Jenaer Philharmonie durch innovative Impulse große Aufmerksamkeit erlangt: Die deutschen Musik-Verleger wählten die Jenaer dreimal zum Orchester mit dem besten Programm des Jahres. Seit 2005 ist die Philharmonie Mitglied im Europäischen Orchesternetzwerk ONE, das im Rahmen des Kulturprogramms der EU gefördert wird.

David Marlow ist seit 2014 Chefdirigent der Vogtland Philharmonie. Von 2010 bis 2015 war er bei den Bayreuther Festspielen als musikalischer Assistent von A. Nelsons tätig, für den er im Dezember 2015 kurzfristig die Lohengrin-Proben beim Concertgebouw Orkest Amsterdam übernahm.

Das positive Echo des Orchesters führte zu weiteren Einladungen u.a. nach Luxemburg und Irland sowie beim WDR Sinfonieorchester und bei der Jenaer Philharmonie.

Reinhold Friedrich (geb. in Weingarten/Baden) ist seit seinem Erfolg beim ARD-Wettbewerb 1986 auf allen wichtigen Podien der Welt zu Gast. C. Abbado (†) ernannte Friedrich 2003 zum ständigen Solo-Trompeter des Lucerne Festival Orchestra. Daneben ist er dort künstlerischer Leiter des Brass Ensembles. Neben seiner Professur für Trompete an der Hochschule für Musik Karlsruhe ist Friedrich Honorarprofessor an der Royal Academy of Music in London, der Sibelius-Akademie Helsinki sowie in Hiroshima.