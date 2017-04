Das Städtische Kunstmuseum Spendhaus gilt in Deutschland als maßgebliche Museums- und Ausstellungsinstitution für den Holzschnitt der Moderne. Um das Kunstmuseum in seinen wissenschaftlichen und kulturvermittelnden Aktivitäten zu unterstützen, wurde 2004 der »Freundeskreis des Städtischen Kunstmuseums Spendhaus Reutlingen e. V.« gegründet. Dieser will nun mit der Stiftung eines Förderpreises das Profil des Kunstmuseums gerade in Hinblick auf junge Künstler weiter stärken.

Der Förderpreis, der alle zwei Jahre verliehen werden soll, wird vom Freundeskreis und einem jeweils neu zu findenden Sponsor – 2017 von der raff media group in Riederich – gemeinsam finanziert. Der Preisträger wird von einem renommierten Künstler, der als Pate agiert, nominiert. Für die erste Auflage des Preises hat der Hamburger Künstler Gustav Kluge die junge Leipzigerin Jennifer König ausgewählt