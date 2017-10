Das Jens Wimmers Boogie Trio begibt sich mit dem Publikum auf eine Zeitreise in die Atmosphäre der Jazzclubs der 20er und 30er Jahre. In New York, Chicago und Kansas City wurden heiße Boogie-Woogie-Partys gefeiert. Mit Piano, Kontrabass, Schlagzeug und drei Stimmen wird diese Gute-Laune-Musik voller Drive und Swing wieder auf die Bühne gebracht: Pete Johnson, Mead Lux Lewis, Count Basie, Benny Goodmann, Fats Waller, Duke Ellington…

Das Trio ist in Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz bei Jazz- und Bluesfestivals in Jazzclubs und auf Kleinkunstbühnen zu erleben. Dabei durften die Musiker bereits mit einigen Größen wie Charly Antolini, John Mayall, John Lee Hooker jr., Chris Jagger, Max Greger, Pete York auftreten.

Das abwechslungsreiche moderierte Konzertprogramm und die vitale Spielfreude der Musiker garantieren wippende Füße und schnippende Finger.

Musiker