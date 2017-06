Jenseits des Dokumentarischen

21. Juli bis 3. Oktober 2017

Die Ausstellung präsentiert sechs zeitgenössische deutsche Fotokünstler– Andreas Gefeller, Corina Gertz, Samuel Henne, Michael Reisch, Michael Schnabel und Kris Scholz –, die sich mit dem Medium selbst und seinen Entwicklungsmöglichkeiten auseinandersetzen. Ihnen werden fünf chinesische Fotografen gegenübergestellt: So unterschiedlich die Arbeiten von Jiang Pengyi, Jiaxi Yang, Shan Feiming, Wang Ningde und Xu Yong auch sind, so eint doch alle eine forschende Grundhaltung in der Annäherung an ihr jeweiliges Thema. Nicht die klassische Dokumentation und das Klischee der Wirklichkeitsabbildung, sondern experimentelle Arbeitsweisen mit dem Medium und das Ausloten seiner Grenzen stehen im Fokus der elf Künstler dreier Generationen. Sie können dabei an eine u.a. vom Bauhaus ausgehende Tradition anknüpfen. Zugleich stehen sie beispielhaft für eine aktuelle, internationale Tendenz, in der fotografische Methoden verwendet werden, um Fragestellungen zu entwickeln und Konstruktionen oder Rekonstruktionen zu visualisieren.