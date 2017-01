Jerome Leroy

Zum vierten Mal kommen die Stuttgarter Kriminächte für einen Abend in die Rosenau!

Jérôme Leroy ist Autor, Literaturkritiker und Herausgeber. Le Bloc erschien 2011 und wurde mit dem Prix Michel Lebrun ausgezeichnet.

Der Block

Eine Regierungsbeteiligung der extremen Rechten in Frankreich. Die Partei „Der Patriotische Block“ steht vor dem Regierungseinzug. In dieser Nacht kann das Schicksal Frankreichs kippen. Agnès führt als Parteivorsitzende die Verhandlungen. Ihr Ehemann Antoine wartet in seiner Pariser Wohnung auf das Ergebnis, Stanko, Chef der paramilitärischen Parteitruppe, versteckt sich in einem schäbigen Hotelzimmer. Antoine und Stanko waren ein Vierteljahrhundert lang wie Brüder, die vor nichts zurückgeschreckt sind. Jetzt ist einer zu viel...

„Der Block“ ist ein hochaktueller Thriller aus einem Milieu, das unter Hochdruck steht – nicht nur in Frankreich.